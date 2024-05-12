غداً الإثنين.. برعاية نائب أمير الرياض "معهد الإدارة" ينظّم "الخريج والوظيفة" الـ 28.. و"سبق" ترعاه إعلامياً
تحت رعاية سمو نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ينظّم معهد الإدارة العامة فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ 28 غداً الإثنين 13 مايو 2024م، بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام، برعاية صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وتشتمل الفعاليات إقامة حفل للخريجين والخريجات، ومعرض التوظيف، ولقاء وورش العمل المصاحبة.
وبهذه المناسبة قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان: "تأتي هذه الرعاية الكريمة من سمو نائب أمير منطقة الرياض انطلاقاً من اهتمام سموه بدعم المعهد ومنسوبيه، تكريماً لجهودهم، وحافزاً لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتداداً للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، واهتمام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مما كان له كبير الأثر في تنفيذ برامج نوعيّة في مختلف التخصصات بمعهد الإدارة العامة".
وأضاف: "تولي القيادة الرشيدة -حفظها الله-اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية والتطوير في هذه البلاد الكريمة، وتحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030".
وأوضح أن معهد الإدارة العامة يفخر في كل عام بتخريج جيلٍ جديد من شباب وشابات الوطن المؤهلين تأهيلاً نوعياً متميزاً، والدفع بهم إلى ميادين العمل للمساهمة في دعم مسيرتنا التنموية الشاملة، والبرامج والخطط الإستراتيجية الطموحة.
وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة، إلى أن جهود المعهد أثمرت هذا العام بتخرج (1047) خريجاً وخريجةً في (23) برنامجاً.
وفي ختام تصريحه، أعرب "السجان"؛ عن تمنياته للخريجين والخريجات بحياة مستقبلية موفقة ومكللة بالنجاح.