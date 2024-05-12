غداً الإثنين.. برعاية نائب أمير الرياض "معهد الإدارة" ينظّم "الخريج والوظيفة" الـ 28.. و"سبق" ترعاه إعلامياً

وبهذه المناسبة قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان: "تأتي هذه الرعاية الكريمة من سمو نائب أمير منطقة الرياض انطلاقاً من اهتمام سموه بدعم المعهد ومنسوبيه، تكريماً لجهودهم، وحافزاً لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتداداً للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، واهتمام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مما كان له كبير الأثر في تنفيذ برامج نوعيّة في مختلف التخصصات بمعهد الإدارة العامة".