توسيع آفاق التعاون.. ما النتائج التي حقّقتْها اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة؟

ويهدف تأسيس اللجنة إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين، وقد عقدت اللجنةُ اجتماعَ دورتها الأولى في الرياض نفس شهر تأسيسها، واتّفق الطرفان خلال الاجتماع على آلية عمل اللجنة والهيكل التنظيمي، واقتراح مبادرات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تدعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فيما عُقد اجتماع الدورة الثانية للّجنة في سنغافورة في نوفمبر 2022، وشهد الاجتماعُ بحثَ مبادرات في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار والمالية، والسياحة والثقافة.