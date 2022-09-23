"آل فرحان": اليوم نرفع رؤوسنا شموخًا وفخرًا لما تحقق في أرض العطاء

وقال آل فرحان: "اليوم الوطني للمملكة مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان، هذا اليوم الّذي تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، هو اليوم الّذي يشهد له التاريخ بمدى التطوّر والازدهار الّذي حدث في هذه البلاد المباركة، هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخًا وفخرًا بما تحقّق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يمتّعهم بالصحة والعافية، وأن يجزيهم خير الجزاء؛ لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي، كما نسأله تعالى أن يحفظ لنا وطننا وأن ينصر جنودنا المرابطين؛ إنه هو العلي القدير”.