4 ساعات جراحة.. تدخّل دقيق ينقذ مريضًا بالطائف من "أورام الأمعاء الدقيقة"

تَمكن فريق طبي جراحي، من إجراء عملية جراحية دقيقة تم خلالها استئصال ورم من أمعاء مريض في محافظة الطائف في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وأوضحت "صحة الطائف"، أن المريض حضر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وهو يعاني من آلام في أسفل البطن؛ حيث تم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والتحليلية التي أكدت أن المريض لديه أورام في القولون والمستقيم وتحديدًا في الأمعاء الدقيقة؛ وهو من نوع الأورام المعدية المعوية السدوية.
وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة، أنه تم على الفور إقرار التدخل الجراحي لصعوبة الحالة ووجود أمراض مزمنة لدى المريض وكذلك سمنة مفرطة؛ حيث تم التدخل الجراحي واستئصال كامل الورم، ومن ثم نقل المريض لقسم التنويم لمتابعة حالته الصحية من قِبَل الأطباء والفِرَق التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى بإذن الله.
يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز قد أجرى أكثر من 3200 عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م.