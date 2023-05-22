4 ساعات جراحة.. تدخّل دقيق ينقذ مريضًا بالطائف من "أورام الأمعاء الدقيقة"

وأوضحت "صحة الطائف"، أن المريض حضر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وهو يعاني من آلام في أسفل البطن؛ حيث تم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والتحليلية التي أكدت أن المريض لديه أورام في القولون والمستقيم وتحديدًا في الأمعاء الدقيقة؛ وهو من نوع الأورام المعدية المعوية السدوية.