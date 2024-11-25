أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود وسارة آل الشيخ

وأدى الصلاة معه، الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن فيصل آل فرحان، الأمير خالد بن سعود الكبير، الأمير بندر بن سعود بن محمد، الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر آل فرحان، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، الأمير خالد بن محمد بن عياف آل مقرن، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين المنطقة.