شاهد من بكين.. استقبال رسمي لـ"خالد بن سلمان" وجلسة مباحثات تجمعه بنظيره الصيني

حضر الاستقبال: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في بكين العميد البحري الركن سالم بن صالح المالكي.