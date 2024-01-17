محليات
"الصحة": تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية في 2023م
لضمان بيئة صحية متكاملة وذات جودة عالية للمستفيدين
كشفت وزارة الصحة عن تنفيذها أكثر من 200 ألف جولة رقابية في العام 2023م؛ لضمان بيئة صحية متكاملة وذات جودة عالية للمستفيدين.
وذكرت عبر حسابها في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء حرصًا على سلامة المرضى، وضمان تجربة صحية مثالية.
وأضافت "الصحة" أن تلك الجولات تهدف إلى: رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية.
كما تهدف إلى تطبيق آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.