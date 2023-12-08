بالفيديو.. وزير المالية: تأثير إيجابي للميزانية على الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطن

أعرب وزير المالية محمد الجدعان عن تفاؤله الكبير بميزانية هذا العام، وأكد أن أرقام الميزانية سيكون لها تأثير إيجابي على الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن الإنفاق سيذهب لتعزيز وتحسين مستوى الخدمات، مثل بناء مستشفيات إضافية، وتحسين الخدمات الطبية، وبناء مدارس وتحسينها، وبناء طرق، وتوسيع المطارات.
وتفصيلاً، رد الوزير الجدعان في لقاء لبرنامج "mbc" في أسبوع مع الإعلامي خلف الخلف أمس الجمعة على سؤال: هل سيلمس المواطن البسيط الجهود المبذولة للحد من غلاء المعيشة في ظل وجود الغلاء والتضخم العالمي؟ وقال: "الإجابة المختصرة: بالتأكيد".
ولفت الجدعان إلى أن جذب مزيد من الزوار للمملكة سيؤدي إلى مزيد من الإنفاق، وفرص العمل والوظائف.. مبينًا أن التضخم ظاهرة عالمية بسبب جائحة كوفيد، وما سببته من إنفاق كبير لدعم الاقتصادات في العالم.
وأشار إلى أن أزمتَي كوفيد والحرب بين روسيا وأوكرانيا أدتا إلى تعطل سلاسل الإمداد بأن تراجعت حركة الشحن، وحدثت ضغوطات وعقوبات على نقل المواد بين الدول، والخوف من تمركز الإنتاج في دولة معينة؛ فلجأت إلى مناطق الإنتاج في دول أخرى.. وهكذا. والسعودية جزء من العالم؛ تتأثر بما يحدث في العالم.
وشرح وزير المالية جهود الحكومة الكبيرة للحد من آثار التضخم على المواطنين خلال سنوات 2021 وما قبلها إلى 2023، وكان آخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين منذ شهرين، منذ 8 أكتوبر الماضي، برفع الحد الأدنى للضمان الاجتماعي 20%، وتمديد حساب المواطن بهدف زيادة الحماية للفئات المستحقة، وأن المهم بالنسبة لنا أن نحمي وندعم من يستحق الحماية والدعم، وهذا ما تركز عليه الحكومة.
وتابع: الدعم الآخر المهم جدًّا يكون بخلق وإيجاد فرص عمل، ونوعية الوظائف للمواطنين، وتدريبهم، ورفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم.. وهذا ينعكس على زيادة القدرة الشرائية. مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت في عام 2023 إلى 900 ألف منشأة، وتضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والإنتاج والأعمال التجارية لتصل إلى 45%.
ولفت وزير المالية إلى أننا نعيش مرحلة تحويلية كبيرة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، وفي مراحل التحول لا يمكن أن نتوقع أن تكون كل التغييرات والأمور إيجابية، لكن بنظرة عامة مستوى التوظيف لدينا مميز جدًّا. نعم هناك تحديات، وهناك من لا يجد وظائف، ومعدل البطالة 8.3%، لكنها هي الأقل على مستوى العشرين عامًا الماضية.
ووصف الجدعان مستوى مشاركة الشباب والشابات في رحلة التغيير والتطور من خلال رؤية السعودية 2030 بأنها مميزة جدًّا، وقال: "أبناؤنا وبناتنا لديهم شغف كبير؛ إذ يعملون في القطاع الحكومي ساعات طويلة بجد وجهد كبير، ويجب أن نفتخر بذلك.
ونوه الجدعان بما ننعم به من أمن وأمان، مشيرًا إلى أن جنودنا وأبطالنا على الحدود وداخل السعودية يضحون بأرواحهم وراحتهم؛ كي ننعم بهذه النهضة والتنمية. مشددًا على أنه بدون أمن وأمان لا يوجد اقتصاد ولا وظائف ولا استقرار ولا تنمية.