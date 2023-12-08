بالفيديو.. وزير المالية: تأثير إيجابي للميزانية على الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطن

ولفت وزير المالية إلى أننا نعيش مرحلة تحويلية كبيرة في الاقتصاد والمجتمع السعودي، وفي مراحل التحول لا يمكن أن نتوقع أن تكون كل التغييرات والأمور إيجابية، لكن بنظرة عامة مستوى التوظيف لدينا مميز جدًّا. نعم هناك تحديات، وهناك من لا يجد وظائف، ومعدل البطالة 8.3%، لكنها هي الأقل على مستوى العشرين عامًا الماضية.