رجل أعمال يُبلِّغ عن وكيلَيْن ابتزَّاه بنشر مقاطع فيديو مفبركة ما لم يدفع لهما ١٣ مليون ريال

رفض أحد رجال الأعمال الرضوخ لفخ الابتزاز الذي نصبه له اثنان من وكلائه، وأبى دفع 13 مليون ريال لهما، مفضلاً التوجُّه للجهات المختصة والإبلاغ عنهما.
وتُبيِّن التفاصيل أن الوكيلَين خانا الأمانة، وأنتجا مقاطع فيديو مرئية مفبركة لرجل الأعمال، وهدداه -بمشاركة شخص ثالث من جنسية عربية- بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهما تلك المبالغ الطائلة، وهو ما لم يرضخ له رجل الأعمال؛ إذ أقدم على التصرف الصحيح، وهو التوجه إلى قسم شرطة المنتزهات بمحافظة جدة، والإبلاغ عنهم.
وبدورها، بدأت النيابة العامة بمحافظة جدة في إجراء التحقيق في هذه القضية.
من جانبه، علَّق القاضي السابق والمستشار القانوني بشركة ثقتي للمحاماة، عبدالله بن رشيد الشمري، قائلاً: إن النيابة العامة تحظر السلوكيات كافة المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية.
وأضاف "الشمري": "تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1)، وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٢هـ، البند أولاً، الفقرة رقم (٢٣)".