رجل أعمال يُبلِّغ عن وكيلَيْن ابتزَّاه بنشر مقاطع فيديو مفبركة ما لم يدفع لهما ١٣ مليون ريال

وتُبيِّن التفاصيل أن الوكيلَين خانا الأمانة، وأنتجا مقاطع فيديو مرئية مفبركة لرجل الأعمال، وهدداه -بمشاركة شخص ثالث من جنسية عربية- بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهما تلك المبالغ الطائلة، وهو ما لم يرضخ له رجل الأعمال؛ إذ أقدم على التصرف الصحيح، وهو التوجه إلى قسم شرطة المنتزهات بمحافظة جدة، والإبلاغ عنهم.