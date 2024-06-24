26.2 % من الإجمالي.. تعرّف على أهم سلع الصادرات غير البترولية للمملكة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي اليوم نتائج التجارة الدولية لشهر أبريل 2024م.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل عام 2024م، حيث بلغت 12.4% مقارنة بشهر أبريل 2023م.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 56.4% في شهر أبريل 2024م مقارنةً بشهر أبريل 2023م؛ وذلك لتأكيد الدور المحوري للمملكة لحركة التجارة باعتبارها ممرًا دوليًا للبضائع الدولية.
وبيّنت النشرة أن "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكّلت 26.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، مرتفعة عن شهر أبريل 2023م بنسبة 20.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس العناية بالاقتصاد السعودي الواعد ومجالاته المختلفة.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2024م، حيث بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل 2023م؛ وذلك نتيجةً للارتفاع في الصادرات غير البترولية حيث بلغ (12.4%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ (1.3%) خلال هذه الفترة، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعيَّة بنسبة 17.4%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 36.0% بالمقارنة مع مارس 2024م.