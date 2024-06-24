26.2 % من الإجمالي.. تعرّف على أهم سلع الصادرات غير البترولية للمملكة

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2024م، حيث بلغت 37.1% مقابل 32.6% في شهر أبريل 2023م؛ وذلك نتيجةً للارتفاع في الصادرات غير البترولية حيث بلغ (12.4%) والانخفاض في الواردات والذي بلغ (1.3%) خلال هذه الفترة، في حين انخفضت قيمة الواردات السلعيَّة بنسبة 17.4%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 36.0% بالمقارنة مع مارس 2024م.