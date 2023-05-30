إقرار كتاب "علوم الأرض والفضاء" ضمن مسارات الثانوية في العام الدراسي الجديد

ويتيح كتاب "علوم الأرض والفضاء" للطلبة تطوير قدراتهم في العلوم الطبيعية والتطبيقية في المرحلة الثانوية، التي تشكل نحو 50% من مجالات التعلم في المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، وذلك من خلال ربط النظرية بالتطبيق في عمليات التعليم والتعلم، وزيادة ساعات التعلم في مواد العلوم الطبيعية والتطبيقية، إلى جانب تقديم مواد جديدة "علوم الأرض والفضاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والمجال الهندسي".