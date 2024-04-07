"سعود الطبية": أكثر من 44 ألف جلسة تأهيل في الربع الأول لعام 2024م

وأشار إلى أن قسم العلاج الطبيعي شهد أكثر من 19 ألف زيارة وجلسة علاجية؛ في حين أجريت 4743 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 8 آلاف زيارة وجلسة علاجية في قسم تقنيات التأهيل، و5197 بقسم الطب الطبيعي، و2873 زيارة وجلسة علاجية من خدمات قسم اضطرابات التخاطب، كما جرى تسليم 32 طرفاً لمرضى الأطراف الاصطناعية.