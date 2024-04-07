"سعود الطبية": أكثر من 44 ألف جلسة تأهيل في الربع الأول لعام 2024م

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن عدد الزيارات والجلسات العلاجية في الربع الأول لعام 2024م والتي بلغت أكثر من 44 ألفًا لمختلف الخدمات التأهيلية بمركز التأهيل الطبي.
وأوضح مدير مركز التأهيل الطبي الدكتور ياسر الثبيتي، أن المستفيدين تمت إحالتهم من جميع العيادات والأقسام الطبية الأخرى كجراحة العظام والمخ والأعصاب والحروق ومركز الإصابات وقسم الأنف والأذن والحنجرة.
وأشار إلى أن قسم العلاج الطبيعي شهد أكثر من 19 ألف زيارة وجلسة علاجية؛ في حين أجريت 4743 جلسة علاج وظيفي، وأكثر من 8 آلاف زيارة وجلسة علاجية في قسم تقنيات التأهيل، و5197 بقسم الطب الطبيعي، و2873 زيارة وجلسة علاجية من خدمات قسم اضطرابات التخاطب، كما جرى تسليم 32 طرفاً لمرضى الأطراف الاصطناعية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز يعتبر مرجعًا في التعامل مع الحالات التي تستوجب العناية التأهيلية المكثفة، بإشراف من كادر طبي متمكن في مختلف التخصصات التأهيلية.