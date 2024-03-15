أصغر متبرع بالحملة الوطنية لـ"سبق": الآن نضمن وصول تبرعاتنا لمستحقيها

دعا نور المالكي، الطالب في الصف الثاني المتوسط وأصغر متبرع بالحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في نسختها الرابعة، إلى المساهمة في هذه الحملة الخيرية المباركة في الشهر الفضيل، مؤكدًا موثوقيتها.
وتفصيلاً، قال الطالب "المالكي" من مقر الحملة، التي انطلقت أمس الجمعة: إننا الآن نضمن بإذن الله أن تذهب تبرعاتنا لمستحقيها.
وحظيت منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتمكينها رقميًّا من أجل تنفيذ عملها وفق حوكمة عالية، بإشراف 13 جهة حكومية من أجل مأسسة العمل الخيري بالمنصة، ولضمان مرونة استقبال التبرعات، وإيصالها في وقتها، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع؛ للإسهام في الأعمال الخيرية عبر وسائل رقمية ميسرة عدة. كما تحظى المنصة بلجنة شرعية، تتأكد من امتثال أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي طيلة مدة الحملة في شهر رمضان، من خلال تطبيق وموقع المنصة، إضافة إلى الرقم الموحد 8001247000، والحسابات البنكية المخصصة.