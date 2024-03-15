أصغر متبرع بالحملة الوطنية لـ"سبق": الآن نضمن وصول تبرعاتنا لمستحقيها

وحظيت منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)؛ لتمكينها رقميًّا من أجل تنفيذ عملها وفق حوكمة عالية، بإشراف 13 جهة حكومية من أجل مأسسة العمل الخيري بالمنصة، ولضمان مرونة استقبال التبرعات، وإيصالها في وقتها، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع؛ للإسهام في الأعمال الخيرية عبر وسائل رقمية ميسرة عدة. كما تحظى المنصة بلجنة شرعية، تتأكد من امتثال أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية.