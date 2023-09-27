حملة ميدانية بالرياض تغلق عدداً من المنشآت المخالفة

أسفرت حملة ميدانية نفّذتها غرفة العمليات المشتركة بالرياض، عن ضبط 6 من العمالة المخالفة، وشقة سكنية تستخدم لتحضير الأطعمة، كما جرى إغلاق مستودعات مخالفة مورست فيها أنشطة تجارية دون ترخيص، وذلك بمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.