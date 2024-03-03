"السديس" يلتقي رئيس هيئة شؤون المسجد الحرام و"النبوي" ويهنئه بتعيينه

التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في مكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وهنّأ رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء، المهندس الشهراني، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داعيًا الله أن يسدده ويوفقه، وأن يعينه على أداء المهمة على أكمل وجه وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.
وتمّ خلال اللقاء الذي حضرته القيادات الدينية بالرئاسة، بحث أُطر التعاون والتنسيق بين رئاسة الشؤون الدينية وهيئة العناية بشؤون الحرمين في موسم شهر رمضان المبارك في إطار اختصاص رئاسة الشؤون الدينية.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية حرص الرئاسة على تعزيز التكامل والتناغم مع هيئة العناية في جميع المجالات المتعلقة بمنظومة العمل الدينية في الحرمين الشريفين وشركاء النجاح.
وتابع رئيس الشؤون الدينية قائلاً: ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، فإن الرئاسة تدعم وتبارك تكامل الأدوار التنسيقية مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار اختصاصاتها الدينية تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله لخدمة الحرمين الشريفين دينيًا وإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وخدمة الإسلام والمسلمين.
من جهة أخرى، عبّر الرئيس التنفيذي المهندس غازي بن ظافر الشهراني عن شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية لحُسن الاستقبال، وتوجيهاته القيّمة والسديدة، مؤكّدًا أنّ هيئة العناية حريصة على تعزيز الأدوار التكاملية مع رئاسة الشؤون الدينية بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.