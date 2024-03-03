"السديس" يلتقي رئيس هيئة شؤون المسجد الحرام و"النبوي" ويهنئه بتعيينه

التقى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في مكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة اليوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وهنّأ رئيس الشؤون الدينية في بداية اللقاء، المهندس الشهراني، بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي داعيًا الله أن يسدده ويوفقه، وأن يعينه على أداء المهمة على أكمل وجه وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.