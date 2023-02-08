"الفيصل" يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الرابعة عشرة لعام 2022

وأضاف:" يسرُني أن أتقدم بالشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة - أيّدها الله - لِمَا تخص به قطاع التعليمِ من رعاية كريمة، وتوجيهات سديدة، ودعمٍ سخيّ لا حدود له، كما أتقدمُ بالشكر والتقديرِ لسمو مستشار خادمِ الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةَ المكرمة، ولسمو نائبه، ولسمو محافظ جدة، ولجميعِ أصحاب المعالي والسعادة قادة ‏القطاعات الحكوميّة في منطقة مكةَ المكرّمة، ولجميع الشركاء من القطاعِ الخاص، وذلك لحرصهم الكبير على تحقيق هذا المنجز الوطنيّ، وتطويعِ سائر التحديات التي واجهتْ تنفيذه. الأمرُ الذي أسهم بصورة فاعلة في تحقيق وزارة التعليمِ هذه الجائزة الغالية".