"جامعة الأمير سلطان" تختتم مبادرة توعوية تفاعلية لدعم مرضى "ألزهايمر"

اختتمت جامعة الأمير سلطان بالرياض، ممثلةً في نادي تنمية الشباب بالجامعة، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، مبادرة تفاعلية توعوية إرشادية حول مرض ألزهايمر من خلال نشر الوعي بطريقة هادفة تواكب الطلاب والطالبات، تحت شعار ما لا نراه.
وشهدت المبادرة التفاعلية التي استمرت أعمالها خلال يومي 8-9 نوفمبر 2022، حضورًا كبيرًا من طلاب وطالبات الجامعة، وكذلك من مختلف شرائح المجتمع، ومنسوبي الجامعة والأكاديميين والجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.
وتضمّن اليوم الأول للمبادرة محاضرة توعوية تفاعلية حول معالم مرض ألزهايمر موجهة لطلاب وطالبات الجامعة، فيما تضمّن اليوم الثاني للمبادرة محاضرة توعوية عن أبعاد قضية مَرض ألزهايمر قدمها استشاري الأعصاب وأمراض الإدراك والسلوك والذاكرة في الرياض الدكتور فواز سعود البراهيم، وقد شهدت المحاضرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب وطالبات الجامعة وعدد من الضيوف.
وفي ختام أعمال المبادرة التوعوية التفاعلية، قام طلاب وطالبات الجامعة، الذين يمثلون أعضاء نادي تنمية الشباب بالجامعة، بإيصال بعض المعينات الطبية لمرضى ألزهايمر وذويهم؛ إسهامًا منهم في التخفيف عليهم.
جدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، تتيح لأهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً مساندة المرضى، وذويهم وللدعم يمكن الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل.