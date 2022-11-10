"جامعة الأمير سلطان" تختتم مبادرة توعوية تفاعلية لدعم مرضى "ألزهايمر"

وتضمّن اليوم الأول للمبادرة محاضرة توعوية تفاعلية حول معالم مرض ألزهايمر موجهة لطلاب وطالبات الجامعة، فيما تضمّن اليوم الثاني للمبادرة محاضرة توعوية عن أبعاد قضية مَرض ألزهايمر قدمها استشاري الأعصاب وأمراض الإدراك والسلوك والذاكرة في الرياض الدكتور فواز سعود البراهيم، وقد شهدت المحاضرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من طلاب وطالبات الجامعة وعدد من الضيوف.