بعد رحلة المليون وجبة في الأحساء.. مطاعم "برجر" تصل الخبر بذائقة عالمية

ويشير الرئيس التنفيذي عبدالله العدساني، إلى أن العلامة التجارية BRGR مستوحاة من الحروف الأصلية في كلمة "Burger" لسهولة الحفظ، ودلالة على أصالة وتخصص العلامة التجارية في مجال البرجر، ويضيف: نعمل على توفير تجربة حديثة الطابع وغير تقليدية ترضي الذائقة المحلية للشباب وتشبع حواسهم.