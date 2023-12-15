بعد رحلة المليون وجبة في الأحساء.. مطاعم "برجر" تصل الخبر بذائقة عالمية

افتتحت مطاعم BRGR المختصة في مجال البرجر أول فروعها في مدينة الخبر، بعد نجاحات قادتها "كود" للأطعمة والمشروبات، الشركة المالكة للعلامة التجارية على مدار تسعة أعوام في تطوير مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الطعام والمشروبات.
وقدمت الشركة دعوتها لأهالي الشرقية لحضور الافتتاح نهاية الأسبوع الحالي، واختيار ضيافتهم الخاصة في الفرع الجديد.
وكانت الشركة قد باعت ما يقارب مليون برجر خلال الأعوام السابقة في محافظة الأحساء؛ حيث تصدرت وجبات "الطابوقة" و"السموكي برجر" قائمة الوجبات الأشهر، منذ انطلاقة مطاعم BRGR.
ويشير الرئيس التنفيذي عبدالله العدساني، إلى أن العلامة التجارية BRGR مستوحاة من الحروف الأصلية في كلمة "Burger" لسهولة الحفظ، ودلالة على أصالة وتخصص العلامة التجارية في مجال البرجر، ويضيف: نعمل على توفير تجربة حديثة الطابع وغير تقليدية ترضي الذائقة المحلية للشباب وتشبع حواسهم.
وحول صناعة البرجر يتم تحضير جميع المكونات في المعمل المركزي للشركة، بحيث يتم تجهيز اللحوم عالية الجودة التي تخضع لمعايير صارمة في الاختيار، ويتم انتقاء المواد بدقة عالية لضمان الحصول على أفضل مذاق. ويتم تحضير اللحوم والمخبوزات والصوصات الخاصة بشكل يومي مما يضمن وصولها للعميل طازجة.
وعملت الشركة التي انطلقت من الأحساء، على تقديم البرجر بمعايير عالمية ابتداءً من جودة اللحوم المستخدمة إلى طريقة تحضير البرجر، بالإضافة إلى تأمين أفضل المعدات للوصول إلى درجة عالية من الجودة والطعم في نفس الوقت.
يذكر أن الشركة بدأت في منح الامتياز التجاري كجزء من استراتيجيتها في التوسع في مدن السعودية، ويأتي هذا التوسع انسجامًا مع رؤية شركة كود للأطعمة والمشروبات بالإسهام في المشهد الغني للمأكولات في المنطقة الشرقية.