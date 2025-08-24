أكثر من 16 ألف من أبناء إنسان يلتحقون بالمقاعد الدراسية لهذا العام

التحق عدد 16,007 طالب وطالبة من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) بالمقاعد الدراسية لهذا العام في المراحل الدراسية (ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي ) وذلك بجميع فروع الجمعية البالغ عددها 22 فرعًا في الرياض ومحافظاتها.
حيث بدأت "إنسان" الاستعدادات مبكراً لالتحاق الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، وتسعى لتوفير العديد من الممكنات التعليمية للمستفيدين ضمن برامج الرعاية التعليمية، بهدف تجويد التعليم لأبناء "إنسان" ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي من خلال تأمين احتياجاتهم الدراسية ومن ضمنها الحقيبة المدرسية التي تشتمل على الأدوات المدرسية، والقرطاسية اللازمة لجميع الطلاب والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في حسابات الأسر البنكية، حيث تحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية وهي "حفظ كرامة اليتيم".
ويعد مشروع الحقيبة المدرسية ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "إنسان" لأبنائها مع قرب بداية العام الدراسي .
كما تحرص الجمعية على متابعة الأبناء دراسيًا، وإلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية، وتوفير وسائل المواصلات، وإلحاقهم ببرامج الابتعاث الخارجي، والجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة، وبتخصصات تناسب سوق العمل.
علاوة على ذلك يتم تأهيل الأبناء في مختلف المسارات لتنمية قدراتهم وشق طريقهم نحو مستقبل مشرق، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكّنهم من تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي، وتجويد حياتهم وإكسابهم الثقة والطموح، عبر توفير فرص تمكينية وتعليمية وتأهيلية ووظيفية تفتح لهم آفاقًا واسعة في مجالات العمل والإبداع.