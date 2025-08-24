أكثر من 16 ألف من أبناء إنسان يلتحقون بالمقاعد الدراسية لهذا العام

حيث بدأت "إنسان" الاستعدادات مبكراً لالتحاق الطلاب والطالبات في الفصول الدراسية، وتسعى لتوفير العديد من الممكنات التعليمية للمستفيدين ضمن برامج الرعاية التعليمية، بهدف تجويد التعليم لأبناء "إنسان" ومساعدتهم في تحصيلهم الدراسي، وتذليل جميع الصعاب التي تعترض مسارهم التعليمي من خلال تأمين احتياجاتهم الدراسية ومن ضمنها الحقيبة المدرسية التي تشتمل على الأدوات المدرسية، والقرطاسية اللازمة لجميع الطلاب والطالبات، من خلال إيداع المبلغ المخصص في حسابات الأسر البنكية، حيث تحقق هذه الطريقة قيمة من قيم الجمعية وهي "حفظ كرامة اليتيم".