الملك وولي العهد يهنئان رئيسة مالطا بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيدة ميريام سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.