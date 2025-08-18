وزارة التجارة تحدد التزامات الوكيل عند استبدال قطع غيار السيارات

أكدت وزارة التجارة التزامات وكلاء السيارات عند استبدال قطع الغيار، وذلك في إطار سعيها لحماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وأوضحت الوزارة أن الوكيل ملزم بوضع سياسة واضحة لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة، على أن تكون هذه السياسة معلنة بوضوح في مراكز البيع والصيانة.
كما شددت على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانة وضمان الجودة طوال المدة المحددة في الأنظمة.
وأضافت الوزارة أن الوكلاء مطالبون كذلك بتأمين قطع الغيار بشكل دائم ومستمر، بما في ذلك القطع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها المستهلكون للحفاظ على سلامة مركباتهم واستمرارية استخدامها.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الالتزامات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية في السوق وضمان حقوق المستهلكين، بما يرفع مستوى الثقة بين العملاء ومزودي الخدمة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في قطاع السيارات.