شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تحتفل في جدة بتقديم تانك 500 للسوق السعودي

احتفلت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بسيارة تانك 500 في مدينة جدة بحضور سعادة القنصل الصيني في جدة السيد وانغ تشيمين، والأستاذ فيصل القريشي رئيس مجلس إدارة شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وعدد كبير من المهتمين بقطاع صناعة السيارات ووسائل الإعلام. شاهد السوق السعودي سيارة تانك 500 لأول مرة في يوليو 2022، ومنذ ذلك الحين زاد الاهتمام والطلب على السيارة بشكل كبير.
تعد سيارة تانك 500 سيارة دفع رباعي فاخرة تم تصنيعها من شركة جريت وول موتور و هي احدث إضافة لأسطول تانك في المملكة. تعتمد تانك 500 على هيكل إطار (بودي أون فرام)، وترس تفاضلي مركزي وخلفي قابل للقفل, ودبل ثقيل ودبل خفيف، وقدرات مذهلة على الطرق الوعرة، وتم تجهيز السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر توين توربو تشارج مع نظام دفع رباعي منفصل ، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ومن التجهيزات الداخلية تم تزويد السيارة بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 14.6 إنش وشاشة عدادات LCD مقاس 12.3 إنش، ومقاعد جلد نابا طبيعية مع تبريد للمقاعد الأمامية والصف الثاني مزودة بنظام صوتي من 12 سماعة وإضاءة محيطية 256 لون.
وبهذه المناسبة أكد المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي لشركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة، من خلال تقديم سيارات تانك للسوق السعودي، فإننا نرفع سقف التوقعات لدى الشركتين و نؤمن إيمانا تاما بأن هذه التوقعات مُحققةٌ بإذن الله، لأن تانك علامة تجارية متميزة، تركز على توفير أقصى درجات الرفاهية، و التقنيات المتطورة ، وتمتاز بقدرتها على توفير تجربة فريدة لعملائنا.
سنواصل نجاحاتنا معًا، بخطوات ثابتة و دؤوبة من خلال الإستثمار في التوسع الجغرافي لتقديم خدماتنا و التركيز على الأبحاث وأحدث التقنيات، لنقدم أفضل خدمة ممكنة معًا. ولن نتوقف عن التقدم والتطوير المستمر.
وتابع المهندس ماجد الشهراني ان سنواصل نجاحاتنا معًا، بخطوات ثابتة و دؤوبة من خلال الإستثمار في التوسع الجغرافي لتقديم خدماتنا و التركيز على الأبحاث وأحدث التقنيات، لنقدم أفضل خدمة ممكنة معًا. ولن نتوقف عن التقدم والتطوير المستمر.