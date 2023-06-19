شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تحتفل في جدة بتقديم تانك 500 للسوق السعودي

تعد سيارة تانك 500 سيارة دفع رباعي فاخرة تم تصنيعها من شركة جريت وول موتور و هي احدث إضافة لأسطول تانك في المملكة. تعتمد تانك 500 على هيكل إطار (بودي أون فرام)، وترس تفاضلي مركزي وخلفي قابل للقفل, ودبل ثقيل ودبل خفيف، وقدرات مذهلة على الطرق الوعرة، وتم تجهيز السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر توين توربو تشارج مع نظام دفع رباعي منفصل ، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ومن التجهيزات الداخلية تم تزويد السيارة بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 14.6 إنش وشاشة عدادات LCD مقاس 12.3 إنش، ومقاعد جلد نابا طبيعية مع تبريد للمقاعد الأمامية والصف الثاني مزودة بنظام صوتي من 12 سماعة وإضاءة محيطية 256 لون.