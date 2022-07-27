"إعلامي" تُطلق برنامجاً لتدريب الإعلاميين في استوديوهات "مختصة" بالرياض

يُذكر أن جمعية "إعلامي" هي جمعيـة مختصـة فـي المـجـال الإعلامـي، تنتج المواد الإعلامية بمختلف أنواعها، وأُسست نتيجة الحاجة الماسة إلى تقديم الخدمات والبرامـج الإعلاميـة، لكيانات القطـاع غير الربحي بهدف الارتقاء بها إعلاميًا وتعزيز قدراتهـا وإمكاناتهـا الرقمية وغير الرقميـة، حـتـى تتواكب مع التطور المستمر في هذا المجال.