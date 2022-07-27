"إعلامي" تُطلق برنامجاً لتدريب الإعلاميين في استوديوهات "مختصة" بالرياض

أطلقت جمعية "إعلامي" برنامجها الجديد "التدريب المُنتهي بالإنتاج" بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، والذي يهتم بتدريب وتأهيل 20 شخصًا، في مجـال الإنتـاج والإعلام المرئـي، بشكل مُتكامـل واحترافـي مـرورًا بجميـع المراحل اللازمة للوصول إلى النتائج المرصودة.
ويشمل البرنامج جلسات تدريب حضورية داخـل اسـتديوهات مختصـة مـع خبراء في هذا المجال، وستتم دراسة كافة الاختصاصات الإنتاجية للمواد الإعلامية، بجانب عمل مشـروع تخـرج تطبيقـي، سيكون عبارة عـن "فيلم قصيـر مـرئـي قيمي"، تحت إشراف ومتابعة من الجهة الفنية التي ستقوم بالتدريب والتأهيل.
وأسهمت مؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية" كجهة داعمة في خروج هذا البرنامج للنور، اتباعًا لدورها كمؤسسة مانحـة رائدة، تسعى لصناعة الابتكار الاجتماعي، وإحـداث الأثـر التنمـوي فـي المملكة العربية السعودية، والسير على نهج رؤية المملكة 2030.
وتم تحديد مدة زمنية للانتهاء من برنامج "التدريب المُنتهي بالإنتاج"، والذي سوف يستمر قرابة ثلاثة أشهر في مدينة الرياض، وسيقوم على 4 مراحل أساسية، بدايتها الإعلان والتسويق للبرامج، ثم فرز واستقبال الطلبات، مرورًا بالتدريب المتكامل، وانتهاءً بالإنتاج والتمكين.
يُذكر أن جمعية "إعلامي" هي جمعيـة مختصـة فـي المـجـال الإعلامـي، تنتج المواد الإعلامية بمختلف أنواعها، وأُسست نتيجة الحاجة الماسة إلى تقديم الخدمات والبرامـج الإعلاميـة، لكيانات القطـاع غير الربحي بهدف الارتقاء بها إعلاميًا وتعزيز قدراتهـا وإمكاناتهـا الرقمية وغير الرقميـة، حـتـى تتواكب مع التطور المستمر في هذا المجال.