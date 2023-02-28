HONOR تُعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة HONOR Magic5 Series وهاتف HONOR Magic Vs

كشفت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم، عن نهج جديد في مجال التكنولوجيا يرتكز على الإنسان في المقام الأول، تحت شعار "تكنولوجيا تُلهم"، خلال المؤتمر العالمي للجوال 2023.
خلال هذا الحدث، أعلنت HONOR أيضًا عن التوفر العالمي لسلسلة HONOR Magic5 Series، وهاتف HONOR Magic Vs، وهما إصداران ضمن السلسلة الناجحة HONOR Magic Series، والمُجهزة لتقديم تجربة رائدة للمستخدمين حول العالم.
وتحدث جورج زاو الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co قائلًا: "من مُنطلق الالتزام بتلبية الاحتياجات الحقيقية للجمهور، تتبنى HONOR نهجًا يتمركز حول الإنسان لابتكار مُنتجاتها، وبذلك فإنها تقدم حلولًا تقنية سهلة الاستخدام؛ من أجل تحسين الحياة اليومية لجميع الأشخاص".
واستطرد قائلًا: "إن كلًا من هاتفHONOR Magic5 Pro وهو أحدث هاتف رائد شامل تُطلقه HONOR وهاتف HONOR Magic Vs وهو أول هاتف رائد قابل للطي سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية، يدفعان بمعايير الصناعة إلى الأمام فيما يخص تجارب المُستخدم، حيث يأتي ذلك مُتماشيًا مع رؤيتنا لتوفير حياة أكثر ذكاءً للجميع."
ولكونه مُزوّدًا بمجموعة كاملة من الترقيات المميزة، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro الرائد والشامل يأتي مع طفرات رائعة في التصميم، شاشة العرض، التصوير الفوتوغرافي، والأداء، مُتخطيًا بذلك عِدة معايير للصناعة، من أجل تقديم أفضل تجربة مُستخدم في السوق.
ومن خلال الالتزام بتصميم "Eye of Muse" الأيقوني، يطور HONOR Magic5 Pro المفهوم، ويعيد تصميمه وتقديمه من خلال نظام الكاميرا الثُلاثي "Star Wheel".
بفضل إلهام "أنطوني غودي" المُميز، يأتي هاتف HONOR Magic5 Pro بتصميم مُزدوج الانحناء بشكل مُتماثل مع حواف نحيفة للغاية على الجانبين وتصميم Star Wheel للكاميرا الثُلاثية الموضوعة في منتصف الغطاء الخلفي للهاتف، لتمزج بين الانحناءات الرائعة لتضاريس الطبيعة والمعمار الحديث عند تصميم الهاتف، موثقًا بذلك فكرة المزج بين الفن والتكنولوجيا.
ويأتي الهاتف مع شاشة عرض LTPO بقياس 6.81 إنش مع شاشة عائمة رُباعية الانحناء، وبذلك يضمن هاتف HONOR Magic4 Pro تجربة مشاهدة غامرة سواء كان المُستخدمون يتصفحون، يلعبون، أو يقرأون؛ لكونها مزودة بتقنية Novel Display؛ لتعزيز سطوع الشاشة، فإن سلسلة HONOR Magic5 Series تُقدم سطوعًا للشاشة يصل إلى 1800 شمعة، مما يضمن مرئيات واضحة على الشاشة حتى تحت أشعة الشمس الساطعة.
مع تقنية مُعايرة السطوع المزدوج التي توفر 120 شمعة في الإضاءة الداخلية، في حين توفر 800 شمعة في الإضاءة الخارجية، وبذلك فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يُقدم أفضل دقة لشاشة العرض في الصناعة.
ويأتي هاتف HONOR Magic5 Pro أيضًا مع شريحة عرض مُنفصلة من أجل تحسين جودة المرئيات للصور المُتحركة. في حين يُقدم تأثير نطاق ديناميكي عالي (HDR) مُفعّل بشكل دائم؛ من أجل تعزيز جودة الفيديوهات، تُقدم الشريحة مُعدل إطارات أعلى مع استهلاك أقل للطاقة؛ من أجل تقديم تجربة ألعاب أطول وأكثر سلاسة.
ويأتي هاتف HONOR Magic5 Pro موثقًا مع IMAX Enhanced وHDR10+، حيث يسمح للمُستخدمين بالاستمتاع بمُشاهدة الفيديوهات والأفلام مع جودة صور مُعززة.
ومن أجل تقليل فرص إجهاد العين لدى المُستخدمين، فـإن هاتف HONOR Magic5 Pro يتميز بانبعاثات أقل للضوء الأزرق، حيث إنه موثّق من TÜV Rheinland، إلى جانب تقنية التعتيم الديناميكي الذي يُحاكي الضوء الطبيعي من أجل تخفيف إجهاد العين.
وواحدة من التقنيات المبتكرة الخاصة براحة العين أيضًا هي تقنية العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night Display) والتي تعمل على تحسين جودة النوم، إلى جانب شاشة العرض LTPO الأولى من نوعها في المجال، مع تقنية التعتيم بتضمين عرض النبضة بتردد 2160 هرتز (PWM) التي تُقلل من وميض الشاشة، الأمر الذي يُعد مثاليًا لهؤلاء الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشات هواتفهم.
وحقق HONOR Magic5 Pro أداءً رائعًا فيما يتعلق بشاشة العرض، حيث وصل إلى المركز الأول في تصنيف DXOMARK الخاص بشاشة العرض مع أعلى درجة برصيد 151.
حصل HONOR Magic5 Pro أيضًا على المركز الأول في تصنيف DXOMARK العالمي للكاميرا برصيد 152 درجة، ليحقق أكبر نتيجة لنظام كاميرا هاتف ذلك تم اختبارها حتى الآن.
يتميز هاتف HONOR Magic5 Pro بكاميرا أساسية ثُلاثية قوية مُصممة لتقديم تجربة تصوير استثنائية، حيث تتألف مجموعة الكاميرات من كاميرا عريضة بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل.
ومع زيادة حجم المُستشعر المُصمم لتقديم أداء فائق لاستشعار الضوء، فإن نظام الكاميرا يُنتج صورًا بتفاصيل مُفصلة في كل مرة، بغض النظر عن ظروف الإضاءة.
وتكمل البصريات الحاسوبية Ultra Fusion وهي خوارزمية بصرية حاسوبية نظام الكاميرا، قد تُحسن بشكل جذري من وضوح الصورة مع تقريب 3.5x إلى 100x، ما يضع الهاتف في مكانة خاصة وسط باقي الهواتف الموجودة في السوق.
تم تجهيز هاتف HONOR Magic5 pro الجديد كليًا بمحرك HONOR للصور، كما يأتي مع خوارزمية Millisecond Falcon Capture، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط مشاهد معقدة بوضوح مذهل وبكل سهولة.
كما يمكن للمستخدمين أيضًا التقاط مشاهد في الإضاءة المنخفضة بكل وضوح وبسرعة فائقة، وذلك بفضل قدرات التصوير الليلي الفائق. بالإضافة إلى ذلك، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي مع تقنية التقاط استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي (AI Motion Sensing Capture)، والذي من شأنها الكشف عن أعلى نقطة للقفز بشكل تلقائي والتقاط الإطار بجودة فائقة.
ومن أجل اختبار هذه التكنولوجيا، أبرمت HONOR شراكة مع GUINNESS WORLD RECORDS TM، باستخدام HONOR Magic5 Pro لالتقاط اللحظة المذهلة لالتقاط محاولة رسمية لتسجيل أعلى قفزة لما يُسمى "Between-The-Leg Slam Dunk".
ومن أجل مُساعدة صُناع المحتوى المُبتدئين على تصوير مشاهد بمستوى سينمائي، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يأتي مع خاصية IMAX Enhanced Movie Master، والتي تُمكّن المُستخدمين من التقاط فيديوهات رائعة وتعديلها على هواتفهم مُباشرة.
يتميز HONOR Magic5 Pro بنظام أمان مزدوج TEE تم تطويره بالشراكة مع Qualcomm®، مما يوفر حماية على مستوى الأجهزة لبيانات المستخدمين. كونه مُزود بشريحة أمان منفصلة، فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يُقدم حماية قُصوى للأرقام السرية والبيانات البيومترية مثل بصمة الوجه وبصمة الإصبع.
وفي سبيل تقديم ترقيات مهمة بالنسبة للمُكالمات بخصوصية أكبر بالذكاء الاصطناعي 2.0 – وهي الحل المبتكر من HONOR لمشكلة تسريب المُكالمات – فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يُقدم تقنية التحكم المكاني في الطاقة الصوتية (Sound Energy Spatial Control Technology) – الأولى من نوعها في الصناعة، والتي توّلد موجات صوت مُضادة من أجل منع تسريب المُكالمات أثناء إجراء مُكالمات الهاتف الخاصة.
وفي حين يُقدم تحسينات بنسبة 100% فيما يخص صوت المكالمات، وذلك من أجل تجربة تواصل أوضح للمستخدمين تضمن المكالمات بخصوصية أكبر 2.0 أنه حتى في البيئات المُزدحمة، ولكن هادئة، مثل المصاعد، لن يستطيع الأشخاص من حولك الاستماع إلى ما يقوله الشخص على الهاتف.
يعمل هاتف HONOR Magic5 Pro بأحدث منصة للهواتف Snapdragon 8 من الجيل الثاني من Qualcomm®، ولذلك فهو يقدم أداءً رائدًا وغير مسبوق، كما يُقدم تجارب مُعززة للإنتاجية والترفيه في أي وقت.
ومن خلال الـ Antenna المُستقلة للبلوتوث والواي فاي الأولى من نوعها في الصناعة، يُطور هاتف HONOR Magic5 Pro من أداء الواي فاي بنسبة 200% ويقلل من تأخر الواي فاي بنسبة 30% مُقارنة بتصميم الـ Antenna التقليدية المعروفة في الصناعة. ما يضمن للمستخدمين أقصى درجات المرونة والتنقل للعمل أو اللعب.
يدعم الهاتف شاحنًا سلكيًا HONOR SuperCharge بقوة 66 واط وشاحنًا لاسلكيًا HONOR SuperCharge بقوة 50 واط، كما يأتي HONOR Magic5 Pro ببطارية ضخمة بسعة 5100 مللي أمبير تدوم معك ليوم كامل من الاستخدام غير المنقطع.
ويعمل الهاتف بنظام MagicOS 7.1 المبني على نظام أندرويد 13، ولذلك فإن هاتف HONOR Magic5 Pro يُقدم مجموعة من المزايا الذكية، مثل خاصية MagicRing، التي تربط بين عِدة أجهزة، وخاصية Magic Text التي يتعرّف على النصوص بشكل ذكي، الأمر الذي يساعد المُستخدمين على تعزيز إنتاجيتهم بشكل أكبر.
كأول هاتف رائد قابل للطي من HONOR يتم إطلاقه خارج الصين، فإن هاتف HONOR Magic Vs يأتي مع تصميم استثنائي، شاشة عرض رائعة، وأداء معزز، وهو ما يأخذ تجربة الهواتف الذكية القابلة للطي إلى مستوى آخر تمامًا.
ويُعرّف هاتف HONOR Magic Vs نفسه في السوق كهاتف مُناسب لروّاد الأعمال الذين يتنقلون كثيرًا، أو للأشخاص الذي يستخدمون هواتفهم للأغراض الترفيهية في المقام الأول، حيث يُقدم الهاتف مزيجًا رائعًا بين التصميم الجمالي المُميز والمضمون الرائع.
ويُعد هاتف HONOR Magic Vs نحيف وخفيف بشكل استثنائي، حيث يبلغ سُمكه 12.9 مللي عند الطي، بينما يزن الهاتف 267 جرامًا، وعلى الرغم من عامل النحافة، إلا أن هاتف HONOR Magic Vs يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي أكبر سعة بطارية بين جميع الهواتف الذكية القابلة للطي تحت وزن 270 المُتاحة الآن في السوق.
وواحدة من الأسباب التي تجعل هاتف HONOR Magic Vs خفيف للغاية هي التقنية الثورية التي يأتي بها -المفصلات فائقة الخفة دون تروس- التي صُنعت بحرفية عالية من خلال تقنية الصب أحادي القطعة، حيث تم تقليل عدد مكونات الهيكل الداعم من 92 -وهو العدد الذي كان مُعتمدًا في الجيل السابق- إلى 4، وكونه يتميز بمتانة مُذهلة، فإن المفصلة يُمكنها أن تتحمل ما يصل إلى 400 ألف طية - تبعًا للاختبارات التي أُجريت من قِبل TÜV Rheinland، وهو يساوي أكثر من 10 سنوات من الاستخدام مع 100 طيّة في اليوم الواحد، الأمر الذي يضع بدوره معايير جديدة في مجال تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي.
وبفضل الهيكل المُعقد للمفصلة، فإن هاتف HONOR Magic Vs يُطوى بشكل مُحكم دون إظهار أي فجوات، كما أن الشاشة تكون مُسطحة تمامًا عند فتح الجهاز، حيث يتمتع الهاتف بهذه الميزة من دون جميع الهواتف القابلة للطي الموجودة في السوق في الوقت الحالي.
من أجل رفع مستوى الإنتاجية إلى الحد الأقصى، يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع شاشة عرض خارجية صديقة للمُستخدم بقياس 6.45 إنش، مع نسبة أبعاد 21:9 ونسبة شاشة إلى الجسم تصل إلى 90%، حيث يتفوّق على الهواتف الذكية القابلة للطي الموجودة حاليًا.
ويسمح الحجم المناسب في الاستخدام للشاشة الخارجية في الهاتف بالمُشاهدة والكتابة على الشاشة بسهولة مُبهرة.
ومن أجل حماية أعين المُستخدمين بطُرق شتّى، يقدم هاتف HONOR Magic Vs حلولًا لراحة العين تشمل تقنية التعتيم الديناميكي للشاشة، تقنية العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night Display)، تقنية التعتيم بتضمين عرض النبضة بتردد 1920 هرتز (PWM)، وهو أعلى تردد يُسجّل في الهواتف الذكية القابلة للطي في الوقت الحالي.
كل ذلك يُقلل بشكل فعّال من إجهاد العين المُصاحب للمُشاهدة الطويلة من خلال شاشات الهواتف.
ويأتي هاتف HONOR Magic Vs مُزودًا بنظام كاميرا خلفية ثُلاثي يتألف من كاميرا أساسية IMX800 بدقة 54 ميجابكسل، كاميرا أساسية ماكرو وكاميرا أساسية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وكاميرا تقريب بصري 3X بدقة 8 ميجابكسل، ما يُوّفر تجربة تصوير استثنائية، أيًا كان سيناريو التصوير.
ولكون هاتف HONOR Magic Vs مُزودًا بمنصة Snapdragon 8+ Gen 1 للهواتف المحمولة من Qualcomm، فإنه يُقدم أداءً مُعززًا وكفاءة طاقة أعلى من أجل تجربة مُستخدم أسرع وأكثر سلاسة.
ومع مُحركات Turbo X من HONOR، فإن الهاتف يسعى لتوفير عُمر أطول للبطارية من أجل تجربة أكثر سلاسة.
ويعمل هاتف HONOR Magic Vs على أحدث نظام HONOR MagicOs 7.1 المبني على نظام أندرويد 13. بالإضافة إلى خاصية HONOR Connect التي تربط عِدة أجهزة ببعضها البعض، وخاصية Magic Text للتعرّف على النصوص بشكل ذكي.
ويأتي الهاتف أيضًا مع خاصية تعدد النوافذ الذكي ومُوسّع التطبيقات الذي يدعم تعدد المهام بين التطبيقات وبين التطبيق الواحد، على التوالي، ما يُساعد المُستخدمين في حفظ المزيد من أوقاتهم وتحقيق المزيد والمزيد في حياتهم.
وصُمم هاتف HONOR Magic5 Pro من أجل الأشخاص الذين يتحلّون بروح المغامرة، وسيكون مُتاحًا بألوان: الأزرق الجليدي، أخضر المروج، الأرجواني، البرتقالي والأسود. في حين أن هاتف HONOR Magic5 مُتاح بألوان الأسود والأزرق، جميعهم مُستوحى من الطبيعة.
وستكون سلسلة HONOR Magic5 Series مُتاحة بداية من الربع الثاني من عام 2023، ويبدأ سعر HONOR Magic5 من 899 يورو لنسخة (8G+256GB)، بينما يبدأ هاتف HONOR Magic5 pro بسعر 1199 يورو لنسخة (12GB+512GB).
يأتي هاتف HONOR Magic Vs مع لونين رائعين، هُما الأزرق السماوي والأسود، وسيكون متاحًا بسعر يبدأ من 1599 يورو لنسخة (12GB+512GB)، وسيتم الإعلان عن إتاحته في الموعد المُناسب.