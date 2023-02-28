HONOR تُعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة HONOR Magic5 Series وهاتف HONOR Magic Vs

وواحدة من الأسباب التي تجعل هاتف HONOR Magic Vs خفيف للغاية هي التقنية الثورية التي يأتي بها -المفصلات فائقة الخفة دون تروس- التي صُنعت بحرفية عالية من خلال تقنية الصب أحادي القطعة، حيث تم تقليل عدد مكونات الهيكل الداعم من 92 -وهو العدد الذي كان مُعتمدًا في الجيل السابق- إلى 4، وكونه يتميز بمتانة مُذهلة، فإن المفصلة يُمكنها أن تتحمل ما يصل إلى 400 ألف طية - تبعًا للاختبارات التي أُجريت من قِبل TÜV Rheinland، وهو يساوي أكثر من 10 سنوات من الاستخدام مع 100 طيّة في اليوم الواحد، الأمر الذي يضع بدوره معايير جديدة في مجال تصاميم الهواتف الذكية القابلة للطي.