الثلاثاء القادم.. "الفهيد" يتوج الفائزين بجائزة البحوث التقنية التطبيقية

يتوّج محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، الثلاثاء القادم؛ الفائزين بجائزة المحافظ للبحوث التقنية التطبيقية، التي تنظمها الإدارة العامة للبحوث والدراسات، بحضور عدد من المهتمين بالتقنية من داخل المملكة وخارجها، وذلك في مقر الكلية التقنية الرقمية بالرياض.
وتعدّ الجائزة إحدى مبادرات المؤسسة التي تهدف من خلالها إلى رفع مستوى البحث العلمي الإبداعي في التخصصات التقنية، بما يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التميز وإثراء مجالات البحوث العلمية التطبيقية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والباحثين في الجامعات السعودية والجهات البحثية كافة.
وأكدت نائبة المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم بنت عبدالعزيز المقبل، أن أكثر من 24 جامعة ومركزًا بحثيًّا شاركت في هذه الجائزة عبر منصة خاصة أطلقت لتسهيل آلية وصول البحوث وفرزها ومراجعتها، وسيتوّج "الفهيد" خلال الحفل 9 فائزين تم فرز بحوثهم من بين 117 بحثًا مشاركًا.
وأوضحت مدير البحوث والدراسات ومالك مشروع الجائزة، الدكتورة صالحة آل شويل، أنه تم اختيار مجالات تقنية نوعية؛ مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، الغذاء والبيئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وأكدت أن الإدارة العامة للبحوث والدراسات تعمل على إطلاق مشاريع بحثية تتناسب مع التطور النوعي لنشاط البحوث التقنية التطبيقية، وتجسد قيم الجودة والتميز والإبداع.