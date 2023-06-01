الثلاثاء القادم.. "الفهيد" يتوج الفائزين بجائزة البحوث التقنية التطبيقية

وأكدت نائبة المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم بنت عبدالعزيز المقبل، أن أكثر من 24 جامعة ومركزًا بحثيًّا شاركت في هذه الجائزة عبر منصة خاصة أطلقت لتسهيل آلية وصول البحوث وفرزها ومراجعتها، وسيتوّج "الفهيد" خلال الحفل 9 فائزين تم فرز بحوثهم من بين 117 بحثًا مشاركًا.