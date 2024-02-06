استغرقت 11 ساعة.. جراحة نوعية بفيصل الطبي تصحح عموداً فقرياً لفتاة

وبعد تثبيت الظهر بوساطة الشرائح والمسامير تم تعديل الجنف بشكل شبه كامل في المنطقة الظهرية والمنطقة القطنية للعامود الفقري، غادرت المريضة المجمع وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، بعد تلقيها المتابعة الطبية والعلاجية حيث أصبح طولها يبلغ ١٦٥ سم مع عدم وجود أي اختلالٍ في توازن الاكتاف، على أن تستكمل المتابعة بالعيادات الخارجية في المجمع.