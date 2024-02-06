استغرقت 11 ساعة.. جراحة نوعية بفيصل الطبي تصحح عموداً فقرياً لفتاة

صحح مجمع الملك فيصل الطبي بتجمع الطائف الصحي تقوساً شديداً في المنطقة الظهرية والمنطقة القطنية من العمود الفقري لفتاة تبلغ من العمر ١٧ عامًا يبلغ طولها ١٦٠ سم والتي تُعد من العمليات الجراحية النوعية الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.
وفي التفاصيل أن بعد إجراء الكشف السريري تبين أن لدى المريضة، تقوساً واضحاً في العمود الفقري وعدم توازن في الأكتاف حيث تم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وتبين وجود جنف (انحناء جانبي للعمود الفقري يُشخَّص غالبًا لدى المراهقين) في المنطقة الظهرية للعمود الفقري بزاوية مقدارها 46.1 وجنف في المنطقة القطنية بزاوية مقدارها 39.4.
وقرر فريق جراحة المخ والأعصاب بالمجمع اجراء عملية جراحية لتصحيح العمود الفقري استغرقت ١١ ساعة متواصلة، تم خلالها استخدام فسيولوجية الأعصاب طوال فترة العملية للتأكد من عدم وجود أي ضغط على الأعصاب الطرفية للمريضة أثناء اجراء العملية، حيث تمكن الفريق من إصلاح الجنف بواسطة مسامير من مادة التيتانيوم وعددها ما يقارب ٢٦ مسماراً مع توصيل هذه المسامير بوساطة شرائح من مادة التيتانيوم.
وبعد تثبيت الظهر بوساطة الشرائح والمسامير تم تعديل الجنف بشكل شبه كامل في المنطقة الظهرية والمنطقة القطنية للعامود الفقري، غادرت المريضة المجمع وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، بعد تلقيها المتابعة الطبية والعلاجية حيث أصبح طولها يبلغ ١٦٥ سم مع عدم وجود أي اختلالٍ في توازن الاكتاف، على أن تستكمل المتابعة بالعيادات الخارجية في المجمع.