القيادة تهنئ رئيس الوزراء النيوزيلندي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد كريس هيبكنز رئيس الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.