"الدفاع" تفوز بجائزة أفضل تواصل استراتيجي في قمة ICON 2025

في إنجاز يُعزز حضورها الإقليمي والدولي، حصدت وزارة الدفاع – ممثلة في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي – جائزة أفضل تواصل استراتيجي، ضمن فعاليات قمة ICON 2025 لصناعة المحتوى والإعلام، والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025م.
وشهدت القمة حضور نخبة من الخبراء والمختصين وروّاد صناعة التأثير والمحتوى، وسط منافسة عالية بين جهات ومؤسسات رائدة في مجال الإعلام والتواصل.
وقدّم المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع، الأستاذ عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ورقة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في التواصل الاستراتيجي"، استعرض خلالها الأبعاد المتقدمة لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأداء الاتصالي.
وأوضح "السلطان" أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تعزيز الكفاءة، بل يمتد دوره إلى مجالات التخطيط والإنتاج وإدارة المنصات الرقمية، بالإضافة إلى المساهمة في حماية الأمن المعرفي والسيبراني، ودعم صُنّاع القرار.
وأكد أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بإمكاناتها المذهلة في مجالات الرصد والتحليل الإعلامي، مشيرًا إلى تأثيرها المستقبلي في تشكيل وظائف قطاع التواصل الاستراتيجي ورفع مستوى الكفاءة الاتصالية على المستوى المؤسسي.
ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على تميز وزارة الدفاع في تبني أفضل ممارسات الاتصال المؤسسي الحديث، وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية المعنية بالإعلام والتواصل.