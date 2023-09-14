"المَحافظ العقارية" تعلن طرح أكثر من نصف مليون متر مربع بشاطئ نصف القمر بالشرقية للبيع المباشر تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية "تصفية"

وحول هذا الطرح يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية المسوق المعتمد لطرح أرض رملة: "نحمد الله أولًا وآخرًا، ونشكر لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، على جهودها المستمرة في إعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، والثقة الكبيرة لطرح هذه الأرض الخام، المتألقة بموقعها الواعد على شاطئ نصف القمر، وما تفتحه من آفاق رحبة، لكبار المستثمرين والمطورين"، وأضاف "السيف": "ولله الحمد تم الإعلان عن انطلاق حملة طرح أرض رملة للبيع المباشر، وسيتم في الأيام القادمة، نشر المزيد من التفاصيل حول هذه الفرصة المتميزة."