48 ْمئوية.. الأحساء وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الممتد من جدة إلى جازان.
كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم، ولا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأوضح المركز، أن الأحساء وحفر الباطن والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: الدمام 47 ْمئوية والدهناء 46، وكل من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وبريدة ووادي الدواسر وعرفات والتنهات 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 درجة، تليها أبها 20 درجة، والقريات 21 درجة.