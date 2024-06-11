48 ْمئوية.. الأحساء وحفر الباطن والصمان الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم، ولا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من تلك المناطق.