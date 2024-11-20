هيئة المحتوى المحلي وبرنامج "صنع في السعودية" يُطلقان "الفئة الذهبية" من علامة "صناعة سعودية"

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية يستهدف القطاع الخاص بمختلف أحجامه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، حيث ستسهم العلامة في إبراز وتمكين شركات القطاع الخاص المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بإبراز وتمكين منتجاتهم لتكون الخيار الأول للمستهلكين من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والقطاع الخاص على تبني وتمكين المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي به حيث بلغت نسبة وعي المجتمع بالمحتوى المحلي 58% خلال عام 2023م، كما ستؤثر على قرارات الشراء للمستهلك وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتج المحلي، وزيادة الثقة في المنتجات والخدمات المحلية.