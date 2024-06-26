"الأمن السيبراني" تدعو العموم للمشاركة بمرئياتهم في تطوير "دليل إدارة المخاطر"

وأوضحت الهيئة أن الإطار يستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى بما فيها جهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا الإطار؛ لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لديها.