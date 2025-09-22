اليوم الوطني الـ 95 .. رؤية المملكة 2030 تُحقق أرقامًا قياسية بمؤشراتها ومستهدفاتها

يُشكِّل اليوم الوطني الخامس والتسعون للمملكة فرصة للاعتزاز بمنجزات الوطن بجميع النواحي، إذ تنعم المملكة برؤية 2030 الطموحة، التي تسير وفق خارطة طريق واضحة لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
واستطاعت المملكة -ولله الحمد- بما تمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية، وقدرات استثمارية، وقوة اقتصادية، وموقع جغرافي إستراتيجي، تحقيق أرقام قياسية في نسبة المبادرات المكتملة لرؤية المملكة 2030، كما حققت مؤشرات الرؤية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، وتضاعف إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات العامة، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية، وذلك وفق إحصائيات "التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024".
وكشف التقرير السنوي لرؤية 2030 أن نسبة المبادرات المكتملة التي تسير على المسار الصحيح بلغت (85%)، بواقع (674) مبادرة مكتملة، و(596) في المسار الصحيح من أصل إجمالي (1502) مبادرة نشطة، كما حقق (93%) من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والإستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، منها (257) مؤشرًا تخطّى مستهدفه السنوي، و(18) مؤشرًا حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت (8) مستهدفات لرؤية قبل أوانها بـ (6) سنوات.
وحقق عددٌ من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكرًا، من أبرزها تجاوز عدد السياح حاجز (100) مليون زائر، وتسجيل (8) مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع عدد المتطوعين إلى (1.2) مليون، متخطين مستهدف عام 2030 البالغ مليون متطوع، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل (33.5%)، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ (30%).
وقفزت المملكة (32) مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشرة الأولى، كما قفزت (30) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية مقارنة بخط الأساس، لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، مقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول للمراتب الخمس الأولى.
ونتيجة الخطط والحزم التي عملت عليها المملكة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء فريضتي الحج والعمرة، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية عبر توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية متكاملة، سجلت المملكة أعلى رقم تاريخي بوصول أعداد المعتمرين إلى (16.92) مليون معتمر، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ (11.3) مليون معتمر.
وبلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن (65.4%)، مقارنة بـ (47%) في عام 2016، متجاوزة مستهدف عام 2025، وتمكنت أكثر من (850) ألف أسرة سعودية من تملّك مساكنها بنهاية 2024، فيما وصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى (96.4%) من التجمعات السكانية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ (99.5%).
وتبيّن مؤشرات "التقرير السنوي" تضاعف إجمالي الأصول المُدارة لصندوق الاستثمارات العامة بأكثر من (3) مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى (3.53) تريليونات ريال، متجاوزة مستهدف العام، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي السعودي (47%)، ومتجاوزة مستهدف عام 2024.
وتتوالى الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة، إذ ارتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (7.86) ملايين موظف، متجاوزًا مستهدف العام.
وصُنفت (4) جامعات سعودية ضمن أفضل (500) جامعة في العالم، وجاءت جامعة الملك سعود في المرتبة الـ (90) عالميًا، مما يجعلها أول جامعة سعودية تدخل ضمن أفضل (100) جامعة عالمية، كما ارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى (71.67%)، متجاوزة مستهدف العام، إلى جانب إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ (1%)، مستهدفًا الوصول إلى (5%) في عام 2030.
وتطرق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024 إلى الإنجازات الاستثنائية التي تحققت ومنها تقدّم المملكة إلى المركز الـ (16) في مؤشر التنافسية العالمي، واحتفاظها بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء بنسبة (40%)، كما تجاوز مؤشر توليد الفرص الاستثمارية مستهدف عام 2024، محققًا أكثر من (1800) فرصة استثمارية.
ومن الإنجازات الاستثنائية وفق تصنيف "بيئة ممكنة" ذكر التقرير أن عام 2024 شهد دخول مستشفى صحة الافتراضي لموسوعة غينيس بصفته أكبر مستشفى افتراضي في العالم، وأُدرجت (7) مستشفيات سعودية ضمن أفضل (250) مستشفى في العالم، وحقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المركز الأول عالميًا في استخدام التقنية الطبية، واعتُمدت (16) مدينة سعودية مدنًا صحية؛ لتصبح المملكة أعلى دولة في المنطقة من حيث عدد المدن الصحية المعتمدة عالميًا، وارتفعت نسبة جاهزية المناطق الصحية في المملكة لمواجهة المخاطر الصحية إلى (92%).
وتستمر الإنجازات النوعية كذلك على الصعيد الدولي، إذ حصد الطلبة السعوديون (114) ميدالية وجائزة كبرى في أكبر مسابقتين عالميتين في مجالات العلوم والهندسة والاختراع، وهما "آيسف 2024" و"آيتكس 2024".
وحققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في الريادة الرقمية، إذ جاءت الأولى في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثاني عالميًا في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، وكذلك المركز الثاني عالميًّا في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية.
وفازت المملكة باستضافة النسخة الأكبر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؛ لتكون أول دولة في التاريخ تستضيف هذا الحدث بمفردها (بنظامه الجديد)، وابتكرت المملكة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية واستضافت نسختها الأولى، وتوسعت المملكة بمنح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيًّا لتصل إلى (66) دولة.
ووفق تصنيف التقرير لرؤية مستدامة زُرعت المملكة أكثر من (115) مليون شجرة بنهاية 2024، وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي (114) مليار ريال، وأُعيد تأهيل أكثر من (118) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وأُعيد توطين أكثر من (7800) حيوان مهدد بالانقراض.
وتستمر رؤية المملكة 2030 في مسيرتها محققة أرقامًا وإنجازات تعكس النهضة التنموية والاقتصادية والحراك المتسارع فيها، إذ شهد شهر فبراير عام 2025 اعتماد، رمز عملة الريال السعودي؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.
وشهد الاقتصاد السعودي تنوعًا ملحوظًا في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص اعتماده على النفط إذ حققت الأنشطة غير النفطية (56%) من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة تريليونات ونصف تريليون ريال؛ مما أسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًّا يستقطب مختلف النشاطات، إذ اختارت (660) شركة عالمية المملكة مقرًّا إقليميًّا لها متجاوزة بذلك مستهدفات عام 2030.
وحققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا بتصدرها المرتبة الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها "دولة العام 2025" وفق نتائج تقرير StartupBlink العالمي، فيما سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل (100) مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميًّا في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانيًا في تقنيات التمويل، كما حققت المملكة مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميًّا في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميًّا في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميًّا في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميًّا في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.
وارتفعت الإيرادات السياحية الدولية مقارنة بعام 2019 إلى (148%)، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية (76.9) مليونًا، كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين.
ونتيجة الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية كافة؛ حققت المملكة العربية السعودية نموًّا قياسيًّا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام 2025م الذي قُدر بنسبة (9.7%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2024م، وبلغ إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو (49.4) مليار ريال، محققًا فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات يقدّر بنحو (26.8) مليار ريال بنسبة نمو تقدّر بنحو (11.7%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2024م.
ووفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، احتلت المملكة المركز الأول عالميًّا بصفتها أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًّا في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين في الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالربع الأول من العام 2019م، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة نفسها، مُسجلة نموًّا في أعداد السياح الدوليين بنسبة (102%) خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، متجاوزةً معدل النمو العالمي (3%) ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط (44%)، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي.