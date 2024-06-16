يضم مولًا تجاريًا فريدًا وفندقًا عالميًا ...العثيم للاستثمار تطلق مشروع العثيم كروز في حائل

أعلنت شركة العثيم للاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في بناء وتطوير المجمعات التجارية إطلاق مشروع "العثيم كروز" في مدينة حائل في أول أيام عيد الأضحى المبارك 1445، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية في إطلاق المشاريع الضخمة متعددة الاستخدام في مختلف مناطق المملكة.
ويقام مشروع "العثيم كروز"على مساحة إجمالية تبلغ 77 ألف متر مربع، ويضم مزيجاً فريداً من المرافق والخدمات بمواصفات عالمية فريدة.
ويحتوي العثيم كروز على مول تجاري ضخم ومساحات تأجيرية بمساحة 118 ألف متر مربع، ويضم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.
كما يضم المشروع فندقًا عالمياً بمواصفات 5 نجوم، يتألف من 120 غرفة و156 شقة فندقية، يوفر تجربة إقامة استثنائية بأعلى معايير الضيافة والراحة.
كما يحتوي المشروع على مساحات مكتبية مصممة بطريقة ذكية تخدم رواد الأعمال وتوفر بيئة عمل مثالية للشركات والمؤسسات على ارتفاع 6 أدوار بمساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع.
كما يضم المشروع 276 وحدة. سكنية متنوعة التصاميم، تلبي احتياجات العائلات والأفراد، إضافة إلى 16 قصرًا فخمًا تعد تحفة معمارية مميزة، تعزز من جاذبية المشروع لكافة الزوار والنزلاء.
ويقدم المشروع خدمات ترفيهية متكاملة للزوار من خلال مساحة ألعاب مائية ممتعة، تناسب جميع الأعمار. كما يضم المشروع سلسلة من المطاعم والمقاهي لتقديم أشهى المأكولات والمشروبات من مختلف أنحاء العالم.
كما خصص المشروع مساحات خضراء واسعة تتيح للزوار الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، بالإضافة إلى مواقف المركبات التي تتسع لأكثر من 1700 سيارة، لضمان راحة الزوار وسهولة تنقلهم.
ويتميز العثيم كروز بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة حائل، مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.
ويشرف على خدمة الزوار في العثيم كروز طاقم عمل مكون من 4 آلاف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن من مختلف التخصصات والكفاءات العالية لتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة أن مشروع العثيم كروز يمثل إضافة نوعية لمدينة حائل، ويساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتجارية مميزة.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار التزام العثيم للاستثمار بتقديم مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته، وترسي معايير جديدة للتسوق والضيافة والترفيه في مدينة حائل، في إطار جهود الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مساهمة القطاع الخاص في خلق الاستثمارات والمشاريع النوعية لتعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق ومدن المملكة واكتشاف الفرص والوظائف الواعدة لأبناء وبنات الوطن.
ويأتي إطلاق العثيم للاستثمار للعثيم كروز في مدينة حائل ضمن مشروع الشركة نحو التوسع والانتشار، حيث تركّز على قطاعاتٍ حيوية تشمل: المراكز التجارية الكبرى بـ 12 مجمعًا تجاريًا تحت علامة "العثيم مول" تستقبل 50 مليون زائر سنويًا. بالإضافة إلى مشاريع وفق مفهوم عصري وحديث في كلٍ من: (الرياض، بريدة، المذنب، القريات، أبها، الطائف، جازان، المدينة المنورة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الخرج)، باستثماراتٍ تتجاوز 15 مليار ريال، ستساهم في خلق أكثر من 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن، في بيئة عمل مميزة تحفز على الإبداع والابتكار، وتتيح للموظفين إمكانية التطور والنمو المهني.