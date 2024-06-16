يضم مولًا تجاريًا فريدًا وفندقًا عالميًا ...العثيم للاستثمار تطلق مشروع العثيم كروز في حائل

ويأتي إطلاق العثيم للاستثمار للعثيم كروز في مدينة حائل ضمن مشروع الشركة نحو التوسع والانتشار، حيث تركّز على قطاعاتٍ حيوية تشمل: المراكز التجارية الكبرى بـ 12 مجمعًا تجاريًا تحت علامة "العثيم مول" تستقبل 50 مليون زائر سنويًا. بالإضافة إلى مشاريع وفق مفهوم عصري وحديث في كلٍ من: (الرياض، بريدة، المذنب، القريات، أبها، الطائف، جازان، المدينة المنورة، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الخرج)، باستثماراتٍ تتجاوز 15 مليار ريال، ستساهم في خلق أكثر من 50 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات الوطن، في بيئة عمل مميزة تحفز على الإبداع والابتكار، وتتيح للموظفين إمكانية التطور والنمو المهني.