وزير الشؤون البلدية يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين بفنلندا لبحث سُبل التعاون

وضمن أجندة اليوم الأول توجَّه "الحقيل" لمقر وزارة البيئة الفنلندية، حيث التقى نائب وزير البيئة السيدة تيرهي لاتونن، واستعرض الجانبان تجارب الدولتين في مجال البيئة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات، والعمل على توثيق وتعزيز التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.