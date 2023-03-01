وزير الشؤون البلدية يلتقي عددًا من الوزراء والمسؤولين بفنلندا لبحث سُبل التعاون

التقى ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين في جمهورية فنلندا، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة التي تستمر يومين.
وتفصيلاً، قام "الحقيل" بجولة في مدينة إسبو الفنلندية، التقى خلالها أعضاء مجلس المدينة التي تُشتهر بكونها حاضنة لكبرى الشركات الفنلندية، وخصوصًا في مجال التكنولوجيا.
وزار الحقيل وزارة النقل والاتصالات، والتقى وزير النقل والاتصالات السيد تومي هاراكا، وبحث الطرفان تبادُل التجارب والخبرات، وأبرز التحديات في المجالات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. كما التقى ممثلين عن صندوق الابتكار الفنلندي "سيترا"، والمعهد الفنلندي للبيئة "سيك".
وضمن أجندة اليوم الأول توجَّه "الحقيل" لمقر وزارة البيئة الفنلندية، حيث التقى نائب وزير البيئة السيدة تيرهي لاتونن، واستعرض الجانبان تجارب الدولتين في مجال البيئة، وإمكانية الاستفادة من الخبرات، والعمل على توثيق وتعزيز التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
والتقى "الحقيل" وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في دولة فنلندا، السيد فيل سكيناري؛ وذلك في إطار تطوير العلاقات السعودية-الفنلندية في مجال التجارة الخارجية. كما اجتمع بعد ذلك بوكيلة وزارة الدولة للتجارة الدولية، السيدة نينا فاسكونلاهتي. وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات القائمة بين البلدَيْن.