المركز التدريبي بالحدود الشمالية يطلق المرحلة الثانية لتجربة أداء كرة القدم لاستقبال المواهب

أعلن مركز التدريب الإقليمي بمنطقة الحدود الشمالية عن انطلاق المرحلة الثانية من تجربة أداء لكرة القدم لاستقبال المواهب في عامه السادس على التوالي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الأسبوع الماضي.
ودعا المركز اللاعبين المسجلين في البرنامج إلى التواجد في المدينة الرياضية بمدينة عرعر عصر الأحد الموافق 25 أغسطس عند الساعة 4.45 عصرًا.
وخصص المركز يوم الأحد لمواليد 2010، ويوم الاثنين لمواليد 2011، ويوم الثلاثاء لمواليد 2012، ويوم الأربعاء لمواليد 2013-2015 .
وتعدّ مراكز التدريب الإقليمية إحدى أهم مبادرات إدارة التطوير والمبادرات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب، ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لتطوير أكثر من 4 آلاف لاعب بحلول عام 2025.
وتضمّ مراكز التدريب الإقليمية هذا العام 23 مركزًا، منها 17 مركزًا للأولاد في كل من الرياض "مركزين"، مكة المكرمة، الأحساء، الطائف، جازان، حائل، القصيم، نجران، جدة، تبوك، الدمام، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حفر الباطن، الجوف، أبها. أما مراكز البنات فبلغت 6 مراكز في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض "صالات"، على أن تشمل المرحلة الثانية من المراكز عددًا من المدن والمحافظات الإضافية، بعد خضوعها لمرحلة التقييم من خلال إجراء تجمعات استكشافية للمواهب.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حرص خلال الفترة الماضية على إقامة مهرجانات لاكتشاف المواهب في العديد من مناطق المملكة، ضمن جهوده لزيادة عدد مراكز التدريب الإقليمية.