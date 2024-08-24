المركز التدريبي بالحدود الشمالية يطلق المرحلة الثانية لتجربة أداء كرة القدم لاستقبال المواهب

وتضمّ مراكز التدريب الإقليمية هذا العام 23 مركزًا، منها 17 مركزًا للأولاد في كل من الرياض "مركزين"، مكة المكرمة، الأحساء، الطائف، جازان، حائل، القصيم، نجران، جدة، تبوك، الدمام، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، حفر الباطن، الجوف، أبها. أما مراكز البنات فبلغت 6 مراكز في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض "صالات"، على أن تشمل المرحلة الثانية من المراكز عددًا من المدن والمحافظات الإضافية، بعد خضوعها لمرحلة التقييم من خلال إجراء تجمعات استكشافية للمواهب.