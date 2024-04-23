شاهد.. نشوب حريق في مبنى "إسعاف شقراء".. والإدارة توفر بديلاً له لضمان استمرار العمل

شب حريق مساء أمس في مبنى "مركز إسعاف محافظة شقراء" التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه دون إصابات بشرية ولله الحمد.