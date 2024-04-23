شاهد.. نشوب حريق في مبنى "إسعاف شقراء".. والإدارة توفر بديلاً له لضمان استمرار العمل

شب حريق مساء أمس في مبنى "مركز إسعاف محافظة شقراء" التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، وباشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه دون إصابات بشرية ولله الحمد.
وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عايض أبوشيبة لـ "سبق": تعرض مركز إسعاف محافظة شقراء التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مساء أمس الاثنين إلى حريق جزئي بسبب التماس كهربائي دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد.
وأضاف: "فور وقوع الحادث تم الاتصال مباشرةً بفرق الدفاع المدني الذي باشر الحريق وأسهم في الحد من تأثيراته وامتداده".
وتابع: "بناء على توجيهات مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور فهد بن صالح الحجاج تم توفير مكان بديل للفرق الإسعافية بالمحافظة مباشرة حتى لا يتأثر تقديم الخدمة الإسعافية".
وأردف: "الفرق الإسعافية تعمل بكامل طاقتها، والعمل جارٍ حاليًا على إعادة تهيئة أجزاء المركز المتضررة، في أقرب وقت ممكن".