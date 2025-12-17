بالصور.. البرد يرسم لوحات بيضاء نادرة شرق فيضة المسعار جنوب حائل

في مشهد شتوي نادر، اكتست الأرض شرق فيضة المسعار والنمارة جنوب منطقة حائل بالبياض إثر تساقط كثيف لحبات البرد، لتتشكل لوحات طبيعية خلابة خطفت الأنظار، ووثّقها بعدسته المصور أحمد العنزي، الذي خصّ بها متابعي "سبق".
وأظهرت الصور الملتقطة مشاهد بصرية لافتة، حيث تناغم البياض مع تضاريس المنطقة، في تباين جميل بين الجبال والمرتفعات التي غطّتها حبات البرد المتناثرة.
وأوضح المصور أحمد العنزي لـ"سبق"، أن هذه المشاهد جاءت عقب حالة ممطرة شهدتها المنطقة، تخللها نشاط ملحوظ للسحب الركامية وتساقط كثيف للبرد في فترة قصيرة، ما ساهم في رسم هذه المشاهد الطبيعية المذهلة، مشيرًا إلى أنه حرص على توثيقها من زوايا مختلفة لإبراز جمالها الفريد.
وأضاف أن الموقع شهد حضورًا لافتًا من الأهالي وهواة التصوير والطبيعة، وسط أجواء باردة، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات الجوية تضيف بُعدًا جماليًا وسياحيًا لمنطقة جنوب حائل.
وتُعد هذه المناطق من الوجهات المفضلة لهواة الرحلات البرية والتصوير الفوتوغرافي خلال فصل الشتاء، خاصةً عند تزامن الأمطار مع تساقط البرد وصفاء الأجواء.