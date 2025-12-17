بالصور.. البرد يرسم لوحات بيضاء نادرة شرق فيضة المسعار جنوب حائل

وأوضح المصور أحمد العنزي لـ"سبق"، أن هذه المشاهد جاءت عقب حالة ممطرة شهدتها المنطقة، تخللها نشاط ملحوظ للسحب الركامية وتساقط كثيف للبرد في فترة قصيرة، ما ساهم في رسم هذه المشاهد الطبيعية المذهلة، مشيرًا إلى أنه حرص على توثيقها من زوايا مختلفة لإبراز جمالها الفريد.