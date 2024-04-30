stc تعزز مكانتها في مجال الاستدامة من خلال انضمامها إلى برنامج "رواد الاستدامة" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط

تفخر المجموعة بأنها أحد رواد الاستدامة في هذا البرنامج الهادف، الأمر الذي يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في تطوير منتجات وحلول مبتكرة تتسم بالمسؤولية والاستدامة. وجود stc ضمن 23 شركة فقط في المملكة يُشكّل دافعاً قوياً لمواصلة رسالتها في إثراء حياة الناس وتعزيز التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. حيث تلتزم مجموعة stc بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، وذلك من خلال تبني تقنيات وحلول جديدة تُسهم في تقليل البصمة البيئية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تفعيل هذه الممارسات، تستطيع stc تحقيق أهدافها المؤسسية، ودعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.