stc تعزز مكانتها في مجال الاستدامة من خلال انضمامها إلى برنامج "رواد الاستدامة" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط

عززت مجموعة stc مكانتها كجهة رائدة في مجال الاستدامة من خلال الانضمام إلى النسخة الأولى من برنامج "رواد الاستدامة في المملكة العربية السعودية" الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة اليوم على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
ويهدف برنامج "رواد الاستدامة" إلى نقل المعرفة والخبرات التي تتمتع بها الشركات الرائدة في مجال الاستدامة إلى الشركات والمؤسسات الأخرى ضمن القطاع، حيث كانت stc من بين 23 جهة في المملكة من 7 قطاعات مختلفة، ما يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في التركيز على مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها.
وضمن مراسم إطلاق البرنامج، قام عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc بتوقيع التزام يشتمل على 3 نقاط رئيسية هي تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2060؛ وتحفيز ثلاث شركات على الأقل في القطاع لتحقيق التحول المستدام؛ والالتزام بمواصلة تحسين أداء الاستدامة وإعداد تقارير الاستدامة.
تفخر المجموعة بأنها أحد رواد الاستدامة في هذا البرنامج الهادف، الأمر الذي يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في تطوير منتجات وحلول مبتكرة تتسم بالمسؤولية والاستدامة. وجود stc ضمن 23 شركة فقط في المملكة يُشكّل دافعاً قوياً لمواصلة رسالتها في إثراء حياة الناس وتعزيز التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. حيث تلتزم مجموعة stc بدمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتها، وذلك من خلال تبني تقنيات وحلول جديدة تُسهم في تقليل البصمة البيئية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن خلال تفعيل هذه الممارسات، تستطيع stc تحقيق أهدافها المؤسسية، ودعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، إلى جانب المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تسعى مجموعة stc على الدوام لتسخير أفضل الحلول والتقنيات لتعزيز مبادئ الاستدامة وتوفير بيئة صحية ومزدهرة للأجيال القادمة. ففي العام الماضي، نالت مجموعة stc جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط تقديراً لجهودها في تعزيز الممارسات المستدامة وخفض انبعاثات الكربون.