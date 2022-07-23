ماذا يعني إعلان "الصحة العالمية" حالة الطوارئ بسبب "جدري القردة"؟

يُذكر أن الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بجدري القرود اكتُشفت في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب إفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة. وقد انتشر في كل أنحاء العالم، وشكلت أوروبا بؤرته.