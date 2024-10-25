عدّد فضائل الإسلام ويسر أحكامه.. "المهنا" يخطب الجمعة بالجبل الأسود ويؤم المصلين

أمّ إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور خالد المهنا، المصلين اليوم لصلاة الجمعة في مسجد هادروفيتش في جمهورية الجبل الأسود، وذلك بعد خطبته التي استهلها بحمد الله وشكره، مشيرًا إلى منّة الإسلام، حيث بعث الله به نبيه محمد بن عبدالله، خاتم الأنبياء، بشيراً ونذيراً ورحمة للعالمين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.
وأوضح "المهنّا" أن من أعظم فضائل الإسلام يسر أحكامه، حيث لم يكلف الله عباده بما لا يطيقون، فقد شرع التيمم لمن لم يجد الماء، وسمح للمسافرين بقصر الصلاة وجمعها، كما رخص للمريض والمسافر بالإفطار في رمضان، مما يعكس رحمة الله بعباده، مشيراً إلى أن الحج فرض مرة واحدة في العمر لمن استطاع، ولم يأمر الله من أتاها العذر الشرعي بقضاء الصلوات تخفيفاً ورحمة.
وأكد أهمية أركان الإسلام الخمس "الشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام"، والتي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها، وبين أنّ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ.
واختتم خطبته بحثّ المصلين على كثرة الصلاة والسلام على النبي ﷺ، فمن صلى عليه صلاةً صلى الله عليه بها عشراً، داعياً الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين، ويوحد صفوفهم، ويجمع كلمتهم.