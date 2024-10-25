عدّد فضائل الإسلام ويسر أحكامه.. "المهنا" يخطب الجمعة بالجبل الأسود ويؤم المصلين

أمّ إمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور خالد المهنا، المصلين اليوم لصلاة الجمعة في مسجد هادروفيتش في جمهورية الجبل الأسود، وذلك بعد خطبته التي استهلها بحمد الله وشكره، مشيرًا إلى منّة الإسلام، حيث بعث الله به نبيه محمد بن عبدالله، خاتم الأنبياء، بشيراً ونذيراً ورحمة للعالمين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده.