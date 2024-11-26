اجتماع "سعودي عراقي روسي" يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية

عُقد في العاصمة العراقية؛ بغداد، صباح اليوم، اجتماع ثلاثي شارك فيه كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، بصفتهما الرئيس والرئيس المشارك لمجموعة أوبك بلس، ووكيل شؤون التوزيع في وزارة النفط في جمهورية العراق علي معارج البهادلي.