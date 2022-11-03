"الصحة" توقّع اتفاقية تدشين مركز المعايرة بالشراكة مع القطاع الخاص

وتتضمّن اختبار وفحص ومعايرة الأجهزة الطبية، واختبار وفحص ومعايرة أجهزة القياس والمعايرة التي تستخدمها شركات التشغيل وموردو الأجهزة الطبية في مرافق الوزارة، إضافة إلى إقامة برامج التدريب في إدارة الجودة والتميز التشغيلي وإدارة الأصول، وصيانة المعدات والمعايرة والتفتيش، وتطوير برامج منح الشهادات المهنية للعاملين في القطاع الصحي.