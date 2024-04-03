عن الاحتكار والجشع.. "القحطاني": الاحتكار زاد تكلفة الاستقدام ستة أضعاف.. وعلى "الموارد" التحرُّك حمايةً للمواطنين

ويضرب "القحطاني" مثالاً بقطاع الاتصالات، ويقول: "لقد عانى المواطنون من الاحتكار في سوق الاتصالات مدة طويلة؛ إذ كانت أسعار المكالمات أربعة اضعاف ما هي عليه اليوم، وبجودة خدمات متواضعة، لكن الحكومة الرشيدة تبنّت سياسة حكيمة بخصخصة الاتصالات لفائدة المواطن والمقيم، ورخصت أيضًا لشركات اتصالات أخرى لممارسة العمل في هذا القطاع الذي يلامس حياة المستهلكين؛ ما أدى إلى انخفاض الأسعار، وتحسُّن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة. وعلى الرغم من التقدم النسبي الملحوظ في الأسعار والجودة إلا أن قطاع الاتصالات بحاجة للمزيد من الضوابط والحوكمة الفعالة التي تحد من أي ضرر على المستهلك من خلال احتكار محتمل".