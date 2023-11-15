مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ستيني من نوبات ألم بالرقبة وصعوبة في المشي استمر لسنوات

وقد كشفت النتائج بدقة عن وجود ضغط شديد ومتزايد على الحبل الشوكي بالفقرات العنقية في الرقبة، وبناءاً على المعطيات والنتائج قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل، وذلك لإنقاذ الحبل الشوكي من الاعتلال والحد من إصابته بمزيد من المضاعفات، حيث تم تحضير المريض وتجهيز غرفة العمليات بطاولة متخصصة لمثل هذه الحالات تعرف باسم "Jackson Table" ، والتي توفر للفريق الطبي القدرة على دوران المريض في أي اتجاه وقت العملية، وكذلك توفير جهاز " Mayfield" الذي يساعد في دقة النتائج وتثبيت الرأس أثناء الجراحة.