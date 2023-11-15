مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ستيني من نوبات ألم بالرقبة وصعوبة في المشي استمر لسنوات

بفضل الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، عبر فريق طبي متخصّص في جراحة العظام والعمود الفقري، في إنهاء معاناة مريض في العقد السادس من العمر، يشكو منذ سنوات من تعرضه لنوبات ألم شديدة بمنطقة الرقبة وعدم الإتزان أثناء المشي، الأمرالذي أعاقه عن ممارسة حياته اليومية. ذكر ذلك الدكتور بندر السبيعي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريض حضر إلى عيادة العمود الفقري بالمستشفى ، يشكو من عدم القدرة على التوازن أثناء المشي مع خدر وتنميل بالأطراف العلوية والسفلية ، وعقب الإستماع إلى شكواه ودراسة تاريخه المرضي، تم إخضاعه مباشرةً لعدداً من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي شملت التحاليل المخبرية والأشعة السينية والرنين المغناطيسي (M.R.I) .
وقد كشفت النتائج بدقة عن وجود ضغط شديد ومتزايد على الحبل الشوكي بالفقرات العنقية في الرقبة، وبناءاً على المعطيات والنتائج قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل، وذلك لإنقاذ الحبل الشوكي من الاعتلال والحد من إصابته بمزيد من المضاعفات، حيث تم تحضير المريض وتجهيز غرفة العمليات بطاولة متخصصة لمثل هذه الحالات تعرف باسم "Jackson Table" ، والتي توفر للفريق الطبي القدرة على دوران المريض في أي اتجاه وقت العملية، وكذلك توفير جهاز " Mayfield" الذي يساعد في دقة النتائج وتثبيت الرأس أثناء الجراحة.
موضحاً أن العملية الجراحية استغرقت 5 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل فتح جراحي والوصول لمنطقة الفقرات العنقية، ومن ثم إزالة الضغط الشديد على الحبل الشوكي باستخدام المايكروسكوب الجراحي ، نقل بعدها المريض لجناح التنويم، حيث تلقى رعاية طبية فائقة على مدار يومين، وقد استطاع الوقوف والمشي بأريحية تامة وانتهت لديه نوبات الألم وتنميل الأطراف، وخرج بعدها من المستشفى وهو بصحة ممتازة ولله الحمد.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب حققت العديد من الإنجازات، وحصلت على عدة شهادات محلية ودولية؛ منها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC، وكذلك اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد