"سدايا" تفتح التسجيل في برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخريجي التخصصات التقنية

أعلنت اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في أكاديميتها، فتح باب التسجيل في برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف تأهيل المختصين في المجالات التقنية بالمعرفة والمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم للانخراط في هذا المجال، والإسهام في دعم مسيرة السعودية في الاقتصاد الرقمي.