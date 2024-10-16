"سدايا" تفتح التسجيل في برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخريجي التخصصات التقنية

أعلنت اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في أكاديميتها، فتح باب التسجيل في برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الذي يستهدف تأهيل المختصين في المجالات التقنية بالمعرفة والمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي، وتأهيلهم للانخراط في هذا المجال، والإسهام في دعم مسيرة السعودية في الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت الأكاديمية أن التسجيل في البرنامج سيبدأ 16 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى الـ20 من الشهر نفسه، فيما سيبدأ البرنامج حضوريًّا يوم الأحد الـ27 من الشهر ذاته، ويستمر 10 أيام.
ويُشترط للانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية، ويجيد اللغة الإنجليزية. علمًا بأن المتقدمين سيخضعون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من ملاءمتهم للبرنامج.
ودعت "سدايا" الراغبين في الانضمام إلى هذا البرنامج للمبادرة والتسجيل من خلال الرابط .
ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مبادرات "سدايا" لبناء وتطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي؛ وذلك من أجل سد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني، علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.