بدء موسم "الغبرة" في عدد من المناطق.. والأرصاد ينصح بتجنّب السفر بالظهيرة

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: تجنبوا السفر برًّا خاصة في فترة الظهيرة؛ لانعدام مستوى الرؤية خلال الموسم.
وقال "العقيل": أصدرنا تنبيهًا بأن الموسم بدأ في الطريق الساحلي الرابط بين ينبع بالمدينة المنورة وحتى شمال جدة، والمنطقة الواقعة بين الليث وحتى جازان، وكل هذه الطرق الساحلية متوقع معها مع ساعات الظهيرة أن تثير الأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى انعدام في مستوى الرؤية.
وأضاف: هناك تكرار لما يحدث في الأعوام السابقة، فالنشاط يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح وإثارة الأتربة الخفيفة والغبار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الظهيرة.
وأردف "العقيل": يجب في هذه الفترة من الوقت تأجيل السفر نوعًا ما خاصة في الظهيرة حتى تهدأ درجات الحرارة وتتحسن الرؤية، ونحن نتابع حركة الرياح ونتوقع سرعتها والاتجاه، وبالتالي نعطي الإنذار بإمكانية تكوّن هذه الأتربة المثارة، ونتابع ذلك عن طريق الأقمار الاصطناعية.