بدء موسم "الغبرة" في عدد من المناطق.. والأرصاد ينصح بتجنّب السفر بالظهيرة

وقال "العقيل": أصدرنا تنبيهًا بأن الموسم بدأ في الطريق الساحلي الرابط بين ينبع بالمدينة المنورة وحتى شمال جدة، والمنطقة الواقعة بين الليث وحتى جازان، وكل هذه الطرق الساحلية متوقع معها مع ساعات الظهيرة أن تثير الأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى انعدام في مستوى الرؤية.