توقعات لسوق العقار والقروض.. مختص: أثر التضخم بالمملكة طفيف لهذه الأسباب

وذكر "بنون" أن مؤسسات التمويل والبنوك ستتجه إلى مزيد من طرح المنتجات التمويلية بالتعاون مع جهات تسويقية عدة، بحيث تغري المستهلك الى الحصول على المنتج المربوط بالمصارف، سواء كانت أدوات استهلاكية او أجهزة كهربائية، مشيراً إلى أن القروض الشخصية سوف تتراجع لارتفاع سعر الفائدة، ومنها السيارات أيضاً، التي تشهد تراجعاً للعام الثاني على التوالي.