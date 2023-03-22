وكالة شؤون المسجد النبوي تحدد أبواب دخول وجبات الإفطار خلال رمضان

وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي: الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب "4-5-37", ومن الجهة الغربية للأبواب "8-11"، ومن الجهة الشرقية للأبواب "34-32"، أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب "21-17-19".