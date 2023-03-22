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وكالة شؤون المسجد النبوي تحدد أبواب دخول وجبات الإفطار خلال رمضان

للنساء.. من المصلى الشرقي "25-29" ومن المصلى الغربي للأبواب "13-17"
وكالة شؤون المسجد النبوي تحدد أبواب دخول وجبات الإفطار خلال رمضان
واس
واس

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن الأبواب المخصصة لدخول وجبات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وأوضحت أن الأبواب المخصصة لإدخال وجبات الإفطار بالمسجد النبوي للرجال هي: الحرم القديم من باب الرحمة، ومن الجهة الجنوبية للأبواب "4-5-37", ومن الجهة الغربية للأبواب "8-11"، ومن الجهة الشرقية للأبواب "34-32"، أما الجهة الشمالية فقد حددت الأبواب "21-17-19".

وحددت الوكالة الأبواب المخصصة للنساء لدخول وجبات الإفطار من المصلى الشرقي "25-29"، ومن المصلى الغربي للأبواب "13-17".

وكانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وكالة شؤون المسجد النبوي

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