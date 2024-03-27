"نجلاء العتيبي": التواصل المؤسسي ركيزة لبناء الهوية وكسب ثقة العملاء

وأكدت العتيبي أن التواصل المؤسسي ركيزة، ومن أهم الأدوات في بناء الهوية، وأنه من خلال التواصل المؤسسي تُبنى ثقة وولاء العملاء، ولا يمكن أن يكون تواصلك استراتيجيًّا إذا لم تُفعِّل التواصل داخليًّا، كما لا يمكن أن يكون التواصل فعالاً إذا لم يكن عملية مستمرة. وتُعتبر الدبلوماسية من أهم المهارات التي تخدمك في المجال، كما تعتبر مصلحة الشركة وهوية وصورة الشركة أولاً، ثم المصالح الأخرى.