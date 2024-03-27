"نجلاء العتيبي": التواصل المؤسسي ركيزة لبناء الهوية وكسب ثقة العملاء

ضمن مبادرة "قهوة رقميون" المهتمة بالاتصال والتسويق، تم استضافة الأستاذة نجلاء العتيبي، المتخصصة في التواصل الاستراتيجي والمؤسسي، والمهتمة بتطوير الأعمال، والعضوة في لجان عدة؛ للحديث عن التطور الوظيفي، والمسيرة المهنية في التسويق والاتصال.
وتحدثت نجلاء العتيبي عن أفضل الممارسات في التطور الوظيفي بمجال التسويق والاتصال، وكيفية قراءة مستقبل مجال التسويق والاتصال، وأهم المهارات التي يحتاج إليها المتخصص في مجال إدارة الحملات التسويقية، وكيف تُبنى شبكة العلاقات في مجال التسويق والاتصال.
وأكدت العتيبي أن التواصل المؤسسي ركيزة، ومن أهم الأدوات في بناء الهوية، وأنه من خلال التواصل المؤسسي تُبنى ثقة وولاء العملاء، ولا يمكن أن يكون تواصلك استراتيجيًّا إذا لم تُفعِّل التواصل داخليًّا، كما لا يمكن أن يكون التواصل فعالاً إذا لم يكن عملية مستمرة. وتُعتبر الدبلوماسية من أهم المهارات التي تخدمك في المجال، كما تعتبر مصلحة الشركة وهوية وصورة الشركة أولاً، ثم المصالح الأخرى.
وأكدت نجلاء العتيبي وهي مبتسمة: "اللقافة زينة البثارة لا".
وسلطت "العتيبي" الضوء على أكبر التحديات في التواصل المؤسسي، وهو استيعاب الإدارة لماهيته ودوره في الشركة، وكذلك أنه من المهم التمكين، وإيجاد الفريق المناسب والدعم من خلال الميزانية المرصودة.
وتُعتبر نجلاء العتيبي من أهم الأسماء في عالم الاتصال المؤسسي، ومن السعوديات الخبيرات في هذا المجال، من خلال عضويتها في لجان عدة.
وتؤمن العتيبي بأن نقل الخبرات في هذا المجال مهم جدًّا لصنع جيل مميز، يواكب أهداف وطموحات رؤية ٢٠٣٠.